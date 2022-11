Schwerpunkte

Aichtal will nachhaltige Hundekotbeutel testen

19.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Gemeinde hat zur Erprobung 1500 Tüten aus Maisstärke zur Verfügung.

AICHTAL. In der Stadt Aichtal sollen die Hundekotbeutel aus Plastik durch eine nachhaltige Alternative aus pflanzlichen Rohstoffen ersetzt werden. Die Stadt startet zusammen mit Hundebesitzern eine Testphase. Die rund 25 Hundekotstationen im gesamten Stadtgebiet sind bisher mit Beuteln aus Polyethylen ausgestattet, die aus bis zu 35 Prozent aus recyceltem Thermoplastik bestehen. Pro Jahr werden im Stadtgebiet 50 000 dieser Beutel verbraucht. Leider landen immer wieder Plastikbeutel auf Felder und Wiesen. Die Mikroplastikpartikel verseuchen den wertvollen Naturboden. Um die Umwelt nachhaltig zu schützen, testet die Stadt nun den Einsatz von plastikfreien Hundekotbeuteln, die aus Maisstärke bestehen. Als nachwachsender, erneuerbarer Rohstoff sind die Beutel aus Maisstärke biologisch abbaubar. Das heißt, dass sie sich unter normalen Wetterbedingungen in der freien Natur komplett auflösen und in ihre natürlich vorkommenden, ungiftigen Ausgangsstoffe zerfallen.