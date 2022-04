Schwerpunkte

Aichtal will in Baulücken Wohnraum schaffen

Bürgermeister Kurz appelliert in seinem Schreiben an Grundstückseigentümer, dazu beizutragen, den dringend benötigten Wohnraum in Aichtal zu schaffen und mitzuhelfen, dass baureife Grundstücke zum Wohnen genutzt werden.

Allein im Wohngebiet Weckholder liegen rund 10 000 Quadratmeter Bauland brach. Foto: pm

AICHTAL. Wohnraum ist in Aichtal und der Region nur noch schwer zu finden. Daher hat die Aichtaler Stadtverwaltung im vergangenen Jahr alle Baulücken erhoben. Das Ergebnis: fast 100 000 Quadratmeter Wohnbaufläche sind ungenutzt und liegen seit Jahren brach.