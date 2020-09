Schwerpunkte

Aichtal sträubt sich gegen Kostenübernahme

26.09.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Stadt Aichtal beteiligt sich widerwillig an der Sanierung der Nürtinger Theodor-Eisenlohr-Schule

Als Teil des Förderschulverbands muss sich Aichtal an den Kosten für die Sanierung der Nürtinger Theodor-Eisenlohr-Schule (TES) beteiligen. Dass man vertraglich zu der Kostenübernahme gezwungen ist, passt einigen Gemeinderäten überhaupt nicht.

AICHTAL. Eine Brandverhütungsschau in der Theodor-Eisenlohr-Schule im Sommer 2019 kam zu einem erschreckenden Ergebnis. Laut damaligem Gutachten besteht in der Schule „Gefahr für Leib und Leben“. Der Brandschutz muss dringend erneuert werden. Auch die Sporthalle nebenan ist nicht sicher und muss saniert werden. Die Gesamtkosten für die Arbeiten belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro.

Die Schule befindet sich in der Trägerschaft des Förderschulverbands. Der muss sich mit einer Summe von 2,5 Millionen Euro an den Arbeiten beteiligen. Das Geld ist von den Verbandsmitgliedern aufzubringen. Neben der Stadt Aichtal gehören dem Schulverband auch die Kommunen Nürtingen, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Frickenhausen Großbettlingen, Kohlberg, Neckartailfingen, Neckartenzlingen Neuffen, Oberboihingen, Schlaitdorf und Unterensingen an.