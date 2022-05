Schwerpunkte

Aichtal rüstet sich gegen Hochwasser

25.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Ingenieure simulierten ein extremes Starkregen-Szenario und erarbeiteten Handlungsempfehlungen, um die Schäden zu begrenzen. Aichtal wurde 2018 und 2021 von heftigen Regengüssen heimgesucht.

Das Feuerwehrhaus in Aich liegt inmitten eines Überschwemmunggebietes und wurde im Juni 2021 überflutet. Foto: pm

AICHTAL. Der 28. Juni 2021 ist in die Geschichte von Aichtal eingegangen – als Tag, an dem ein Jahrhundertstarkregen die Stadt heimsuchte. Die Feuerwehr zählte über 100 Einsätze, erklärte Bürgermeister Sebastian Kurz. Die Stadt möchte besser auf die Unwetter vorbereitet sein, daher hat bereits 2019 der Gemeinderat ein Starkregenrisikomanagement in Auftrag gegeben.