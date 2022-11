Schwerpunkte

Aichtal gibt Zuschuss für Stoffwindeln - das steckt dahinter

12.11.2022 11:41

Aichtal will damit einen Anreiz schaffen, um Müll zu reduzieren.

In Aichtal gibt es einen fnanziellen Bonus für Stoffwindeln. Foto: Adobe Stock

AICHTAL. In Aichtal bekommen Eltern künftig einen Zuschuss von 50 Euro für die Anschaffung von Stoffwindeln. Das hat der Verwaltungsausschuss der Stadt am vergangenen Mittwoch beschlossen. Damit soll der Müll in der Stadt deutlich reduziert und die Umwelt geschützt werden. Einwegwindeln machen inzwischen zehn Prozent des Hausmülls aus. In Aichtal werden jährlich etwa 100 Kinder geboren. Rund 4500 bis 5000 Windeln benötigt ein Kind im Durchschnitt insgesamt. Dies entspricht bei 100 Kindern pro Jahrgang einer Gesamt-Müllmenge von rund 500 000 Windeln oder 100 Tonnen Restmüll, erklärt Bürgermeister Sebastian Kurz. Einwegwindeln seien weder recycelbar noch verrotteten sie in absehbarer Zeit.