Aichtal erweitert seine Corona-Teststrategie

11.03.2021 05:30

13 000 Tests sind dezentral im Stadtgebiet verfügbar

AICHTAL (pm). Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Stadt Aichtal weitere Schnelltests beim Land abgerufen. Am Samstag, 13. März, geht in der Sporthalle im Stadtteil Grötzingen ein kommunales Testzentrum an den Start. Für die Teststrategie hat das Land der Stadt Aichtal 13 000 Schnelltests im Wert von rund 100 000 Euro kostenlos zur Verfügung gestellt, erklärt Bürgermeister Sebastian Kurz.

Seit 22. Februar bietet die Stadt bereits allen Personen in den pädagogischen Einrichtungen direkt vor Ort Schnelltests an. Seit dem 8. März verspricht der Bund allen Bürgern einen kostenfreien Test pro Woche. Hierzu kooperiert die Stadt mit den Hausärzten in Aichtal, die von Montag bis Freitag im Wechsel Schnelltests anbieten. Auch die Aichtal-Apotheke bietet Schnelltests an, die aufgrund der hohen Nachfrage am Donnerstag, 11. März, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr kostenlos auf dem Parkplatz der Festhalle in Aich stattfinden.