Aichtal bereitet sich auf Haushaltssperre vor

29.05.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Auswirkungen der Corona-Krise zwingen die Gemeinde finanziell weiter in die Knie

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft bekommt auch die Stadt Aichtal deutlich zu spüren. Da man aller Voraussicht nach weit von dem Planansatz im Haushalt abkommen wird, ist die Gemeinde gezwungen, ihre Kasse einzufrieren.

AICHTAL. Es waren denkbar schlechte Nachrichten, die Aichtals Stadtverwaltung in der ersten Gemeinderatssitzung nach der coronabedingten Pause zu verkünden hatte. „Wenn sich die finanzielle Situation der Stadt wesentlich verschlechtert, sind wir verpflichtet, die Bevölkerung umgehend darüber zu informieren“, sagte Bürgermeister Lorenz Kruß am Mittwochabend in der Festhalle in Aich.

Die ohnehin schon finanziell stark angeschlagene Gemeinde muss durch die Corona-Pandemie mit starken Einbußen rechnen. Kämmerer Andreas Pautsch rechnet mit Einnahmeausfällen von knapp über einer Million Euro. Allein bei der Einkommenssteuer wird die Stadt voraussichtlich 800 000 Euro weniger einnehmen. Bei der Gewerbesteuer sind es 200 000 Euro.

„Das sind nicht solche Dimensionen wie bei der Krise 2009, die uns noch stärker getroffen hat“, so Pautsch. Dennoch verschlechtere sich das Planergebnis im Haushalt so sehr, dass man sich gezwungen sieht, den Haushalt zu sperren. Dies sieht die Gemeindeordnung vor, eine Wahl habe man nicht.