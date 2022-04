Schwerpunkte

Ärger über verkürzte Kita-Zeiten in Aichtal

27.04.2022 05:30, Von Matthäus Klemke

Die Stadt Aichtal hat die Öffnungszeiten in allen städtischen Kindertageseinrichtungen verkürzt. Einige Eltern bringt das in Schwierigkeiten. Sie fühlen sich vom Bürgermeister und der Stadtverwaltung im Stich gelassen. Die Versetzung einer Kita-Leiterin sorgt für zusätzlich Zündstoff.

Einige Aichtaler Kitas öffnen derzeit erst eine Stunde später als üblich. Foto: Klemke

AICHTAL. Der Schock saß bei vielen Eltern in Aichtal tief, als sie am Donnerstag, 17. März, eine E-Mail der Stadtverwaltung öffnete. Darin wurde angekündigt, dass die Betreuungszeiten in allen neun städtischen Kitas verkürzt werden – und das schon zu Beginn der darauffolgenden Woche. „Die Eltern hatten also anderthalb Werktage Zeit, um eine Lösung zu finden“, erzählt eine Aichtalerin, die anonym bleiben möchte. Wie viele andere arbeitstätige Mütter stellten auch sie die neuen Betreuungszeiten vor Probleme. „Ich hatte nur Glück, dass meine Chefin so kulant war und mir erlaubt hat, eine halbe Stunde später anzufangen.“