Schwerpunkte

Ämter der Verwaltung ziehen um

28.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Im März ziehen weitere Dienststellen und Ämter der Kreisverwaltung in die Esslinger Innenstadt und in den Neubau nach Plochingen um.

ESSLINGEN/PLOCHINGEN. Die Verwaltung des Abfallwirtschaftsbetriebs zieht am Montag und Dienstag, 7. und 8. März, von der Röntgenstraße in Esslingen-Zell in den Verwaltungsneubau am Standort Plochingen. In die Röntgenstraße kommen dafür das Revisionsamt am Dienstag, 15. März, und das Amt Bauen und Naturschutz am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. März.

Das Rechts- und Ordnungsamt zieht am Montag, 14. März, aus dem Landratsamts-Bau in den Verwaltungsneubau nach Plochingen um. Die Führerscheinstelle aus dem Esslinger Landratsamt, das Sachgebiet Straßenverkehrswesen und die Dezernatsleitung Gesundheit, Ordnung und Verkehr ziehen am Montag, 21. März, nach Plochingen.