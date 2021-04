Schwerpunkte

ADFC-Fahrradklimatest: Radler geben strenge Bewertungen für Kreis Esslingen

16.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Der ADFC-Fahrradklimatest ergab sehr durchwachsene Noten für die Städte und Gemeinden im Landkreis Esslingen

Im kürzlich veröffentlichten ADFC-Fahrradklima-Test fielen die Noten für die Kommunen im Kreis Esslingen alles andere als prickelnd aus. Nur Kirchheim und Filderstadt schafften es ins Mittelfeld der fahrradfreundlichsten Städte in ihrer Größe. Andere Gemeinden wurden bei der Befragung mit ausreichend bis mangelhaft bewertet.

Die Radler konnten Noten für Städte und Gemeinden in ganz Deutschland vergeben. Dabei kamen nicht alle Kommunen im Kreis gut weg. Archivfoto: Holzwarth

(pm) Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. Sie wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums gemacht und fand 2020 zum neunten Mal statt. Rund 230 000 Radfahrer haben dieses Mal abgestimmt, 1024 Städte kamen in die Wertung. Bei den 27 Fragen ging es darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt in Zeiten von Corona das Fahrradfahren besonders fördert. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden, müssen pro Stadt mindestens 50, bei größeren Städten mindestens 75 beziehungsweise 100 Abstimmungsergebnisse vorliegen. So können die Ergebnisse den Kommunen helfen, das Angebot gezielt zu verbessern.