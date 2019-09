Abschied von den Activity Guides

Projekt im Jugendhaus endet nach eineinhalb Jahren – einige Teilnehmer wollen weitermachen

Das Buffet lockte mit Aktivitäten: Die Jugendlichen konnten „Summer-Rolls“ aus Reispapier herstellen Foto: Sandrock

NEUFFEN. Nach eineinhalb Jahren endet das Projekt Activity Guides in der Tälesstadt. Die Projektleiterin Sonja Salpietro hatte alle Beteiligten und Wegbegleiter am Donnerstagabend zu einer Abschiedsfeier ins Jugendhaus eingeladen.

Mit einer kurzen Präsentation blickte Salpietro auf die Ursprünge des Projekts zurück. So sei es bereits vor Jahren eine Forderung von Neuffener Jugendlichen gewesen, dass mehr Aktivitäten für junge Leute im Ort geboten werden sollten. Ein andere wichtiger Baustein des Projekts war die Integration junger Flüchtlinge. Insbesondere in Neuffen, wo damals eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Asylbewerber eingerichtet wurde. So sollten durch die Activity Guides Jugendlicher egal welcher Herkunft zusammenfinden.