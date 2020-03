Absagen wegen Corona-Pandemie

(red) NÜRTINGEN: Wegen der derzeitigen Corona-Pandemie können die beiden geplanten Tagesausflüge der Postseniorengruppe Nürtingen am 14. April und am 12. Mai nicht stattfinden. Sie werden ersatzlos gestrichen.

Der Senioren-Nachmittag des Martin-Luther-Hofes am Donnerstag, 2. April, muss aus aktuellem Anlass entfallen.

Das Frühjahrskonzert der Original Raidwanger Dorfmusikanten, das für den 25. April geplant war, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Das Konzert „Klezmer & more“ mit Giora Feidman und Alina Kabanova am Mittwoch, 20. Mai, in der Stadthalle K3N wurde abgesagt. Bereits erworbene Eintrittskarten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.

Der Termin zur Rückgabe der Eintrittskarten für das entfallene Konzert des Lanzinger Trios am Sonntag, 5. April, im Haus der Heimat entfällt. Ebenso der Sonntagskaffee. Sobald das Haus der Heimat wieder geöffnet werden darf, wird ein Ersatztermin bekannt gegeben. In dringenden Fällen können die Karten per Post unter Angabe der Bankverbindung an Regina Beck, Hochgratweg 6, 72622 Nürtingen, gesandt werden.

NECKARTENZLINGEN: Wegen des Corona-Virus wird das Gastspiel von Hillu’s Herzdropfa in der Melchior-Festhalle vom 8. Mai auf 10. September verlegt. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.