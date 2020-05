Schwerpunkte

Abfuhr von Biomüll erst ab Juli wöchentlich

30.05.2020 05:30

(ug) Die wöchentliche Abfuhr des Biomülls in den Sommermonaten wurde zunächst abgesagt (wir berichteten). Die beauftragte Firma sah sich nicht in der Lage, wegen der Corona-Krise genügend Personal zur Verfügung zu stellen. Begründet wurde das mit einem Sicherheitskonzept, um weitere Ausfälle zu vermeiden. Nach Gesprächen mit Kreispolitikern, Vertretern des Landratsamts und der beauftragten Firma wurde mitgeteilt, dass aufgrund der Lockerungen der Pandemiebestimmungen und des geringeren Risikos nun doch eine wöchentliche Abfuhr möglich sei. Diese startet aber aus organisatorischen Gründen erstmals nicht im Juni, sondern am 6. Juli. Das meldeten wir gestern im Lokalteil. Unglücklicherweise vermeldete in derselben Ausgabe die Stadt noch den alten Termin. Nach dem 6. Juli gelten die im Müllkalender ausgewiesenen Termine wieder und darüber hinaus bis einschließlich 6. November.