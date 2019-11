Abenteuer Busfahren zwischen Aichtal und Filderstadt

Kaputte Busse und vergessene Schüler: Viel Kritik an Schulbusverkehr zwischen Aichtal und Filderstadt

Viel Kritik prasselte in den vergangenen Tagen auf die Busunternehmen Melchinger und Friedrich-Müller-Omnibus (FMO) ein: kaputte Busse, unfreundliche Busfahrer und vergessene Schüler. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Mittlerweile haben Eltern sogar die Polizei eingeschaltet. Wir wollten sehen, was an den Vorwürfen dran ist und sind mitgefahren.

AICHTAL/FILDERSTADT. Es ist Mittwochmittag, 12.40 Uhr. An der Bushaltestelle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums in Filderstadt stehen schon einige Kinder und Jugendliche. Manche hören Musik, andere tippen auf ihrem Handy herum. Viele von ihnen warten auf den Bus 809 in Richtung Aichtal.