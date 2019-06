BEUREN (pm). Am Samstag, 8. Juni, von 13.30 bis 16.30 Uhr, vermitteln Mitarbeiter des Amtes für Wasserwirtschaft und Mitarbeiter des Bundesverbandes Boden tiefere Einblicke in die verborgene Welt der Böden. An zehn Stationen und sieben begehbaren Profilgruben werden komplexe Zusammenhänge im Boden…

Mehr