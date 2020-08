Schwerpunkte

Ab Oktober rollt der Bürgerbus

28.08.2020 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Das neue Angebot für ältere Bempflinger Mitbürger blickt auf eine lange Vorlaufzeit zurück

Die Coronapandemie hat für einen verzögerten Start gesorgt: Ab Oktober soll nun aber an zwei Tagen in Bempflingen ein Bürgerbus unterwegs sein. „Ich mache schon seit acht Jahren daran rum“, erklärt Initiatorin Ursula Wünsche, die sich über die Realisierung ihres Herzensprojekts freut.

BEMPFLINGEN. Ziel des Vorhabens ist es, vor allem Senioren und gesundheitlich eingeschränkten Bempflingern eine gewisse Mobilität zu ermöglichen – auf diesem Weg sollen sie leichter zum Arzt, in die Ortsmitte zum Einkaufen oder zu einem anderen Ziel wie dem Mittagstisch im katholischen Gemeindehaus kommen. Die Initiative „Bürger helfen Bürgern“ bietet dort mittwochs ein Mittagessen an, das coronabedingt derzeit jedoch pausiert. Dort ist Ursula Wünsche ehrenamtlich engagiert und hat mit ihrem Privatauto immer wieder Taxi gespielt – bis ein kleiner Unfall in Bezug auf die Versicherung für Probleme sorgte.