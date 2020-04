Ab Montag zwei Jahre Umleitung für den Verkehr von der B313 aus Plochingen auf die A8 nach München

30.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Die Betriebsumfahrt Röhmsee lenkt den Verkehr aus Richtung Plochingen in Richtung München um

Beim Bau der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm startet die Deutsche Bahn in die nächste Etappe: Um die parallel zur Autobahn verlaufende Bahnstrecke bauen zu können, muss die Auffahrtsrampe der Anschlussstelle Wendlingen von der B 313 auf die A 8 in Richtung München von Plochingen kommend gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Betriebsumfahrt Röhmsee umgeleitet.

Die Bauarbeiten an der Strecke Stuttgart-Ulm ziehen eine zweijährige Umleitung nach sich. Grafik: Deutsche Bahn

WENDLINGEN/UNTERENSINGEN (db/bg) Fahrzeuge aus Plochingen kommend fahren kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen von der B 313 ab, unterqueren diese am Röhmsee und gelangen so in Gegenrichtung wieder auf die Bundesstraße und darüber zur Autobahn in Richtung München (Siehe Grafik).