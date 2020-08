Schwerpunkte

Ab Montag ist die Neckartenzlinger Ortsdurchfahrt für eine Woche komplett gesperrt

27.08.2020 05:30

Seit Mitte April wird in Neckartenzlingen auf der B 297 im Bereich zwischen der L 1208b und dem Kreisverkehr „Im Wasen“ eifrig gewerkelt. Unter anderem werden Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Straße und über der Brücke ausgeführt und die Kanalisation sowie die Wasserleitung werden erneuert. Im Zuge der Straßensanierung der B 297 findet zudem eine Neuordnung des Straßenraums statt. Die Arbeiten, eine Kooperation des Regierungspräsidiums Stuttgart mit der Gemeinde Neckartenzlingen, sind bislang planmäßig verlaufen. Für den Einbau des Deckbelags und Tiefbauarbeiten im Bereich des Kreisverkehrs „Im Wasen“ muss die bisherige halbseitige Fahrbahnsperrung der B 297 von Montag, 31. August, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Montag, 7. September, 7 Uhr, zur Vollsperrung ausgeweitet werden. In Fahrtrichtung Nürtingen wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Mittelstadt über die L 374 nach Riederich und über die B 312 nach Neckartailfingen überörtlich umgeleitet. In Fahrtrichtung Tübingen wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Neckartailfingen über die B 312, weiter zur B 313 nach Reutlingen auf die B 28 und durch Reutlingen weiter nach Tübingen geleitet. Eine Nahverkehrsumleitung über Altenriet ist außerdem eingerichtet. Außerdem wird für die Bauarbeiten die L 1208b im Bereich der Neckarbrücke, Einmündung zur B 297, von Montag, 31. August, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Montag, 7. September, 7 Uhr, ebenfalls voll gesperrt werden. Auch hier wird der Verkehr über die bereits bestehenden Umleitungsstrecken geleitet. Der Bund und die Gemeinde investieren mit diesen Maßnahmen rund 1,6 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur und den Hochwasserschutz. pm/Foto: Holzwarth