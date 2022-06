Schwerpunkte

Ab Juli wieder reguläre Betreuung in Aichtal

Für Aichtaler Kitas gibt es zusätzliches Personal.

AICHTAL. Im Februar waren in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Aichtal erhebliche Personalausfälle spürbar. Diese konnten bis zum damaligen Zeitpunkt durch Springkräfte sowie durch Vertretungen aus anderen Kindertageseinrichtungen abgedeckt werden. Im März hatte die Stadt dann in allen kommunalen Kindertageseinrichtungen die Betreuungszeiten verkürzt. „Die Entscheidung war nicht einfach und bereitete mir große Sorge. Es war aber unumgänglich, denn sonst hätten wir mehrere Kitas aufgrund des Fachkräftemangels komplett schließen müssen“, so Bürgermeister Sebastian Kurz.

Die Stadtverwaltung hatte die Verkürzung vorerst bis zum 30. Juni angesetzt. „Wir sind nun in der Lage, ab dem 1. Juli in den Einrichtungen mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) vollständig und in den Einrichtungen mit Ganztagesbetreuung (GT) schrittweise zu den regulären Betreuungszeiten zurückzukehren“, so der Schultes. Grund hierfür sei auch eine Entscheidung des Gemeinderats, welcher der Schaffung von zusätzlichen Personalstellen grünes Licht erteilte.

Die Personalausfälle haben sich laut der Stadtverwaltung in den vergangenen Tagen auf ein gewöhnliches Maß eingependelt. Außerdem hätten neue pädagogische Fachkräfte angeworben werden können, welche auch die längerfristigen Ausfälle ausglichen. Diese nähmen verteilt über den Zeitraum Juli bis September ihre Arbeit auf.

Vor Kurzem wurden die Betreuungszeiten in Aichtal verkürzt. Foto: Klemke

Durch den Beschluss des Gemeinderates im Mai wurde zudem eine Maßnahme angestoßen, welche den Kindertageseinrichtungen ein „Mehr“ an Personal zuteilt. Insgesamt werden 1,9 Stellen mehr geschaffen. Damit sollen sich beständig ändernde, einrichtungsübergreifende Vertretungen und eine erhöhte Arbeitsbelastung für die pädagogischen Fachkräfte verringert werden. Zugleich werde dadurch eine kontinuierliche und intensive Arbeit mit den Bezugskindern ermöglicht.