Samstag bei der Neckartenzlinger 950-Jahr-Feier: So lief der zweite Tag.NECKARTENZLINGEN. Am Samstag und Sonntag bauten in der Melchiorhalle Kunsthandwerker aus der Region ihre Stände auf. Schmuck, Kunstvolles aus Holz und Filz, Teddies, Patchwork, Steine, Decken, Fruchtaufstriche – alles war…

Mehr