Schwerpunkte

49 Klassen hielten ohne Rauchen durch

02.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

55 Schulklassen aus dem Landkreis Esslingen haben bei der Nichtraucher-Kampagne „Be smart – don’t start“ mitgemacht und die Schüler sich verpflichtet, ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen oder damit anzufangen. 49 Klassen waren dabei erfolgreich, wie das Esslinger Landratsamt nun mitteilt.

Zum 25. Mal fand der bundesweite Wettbewerb statt, der sich an Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren richtet. Die Selbstverpflichtungserklärung wurde wöchentlich abgefragt und es wurden zusätzliche Fragen rund um das Thema beantwortet. Begleitet wurden die Schulklassen von der Beauftragten für Suchtprävention des Landkreises Esslingen. Fünf Schullkassen aus dem Landkreis beteiligten sich darüber hinaus mit kreativen Ideen und Aktionen rund um die praktische Umsetzung des Themas Nichtrauchen an der eigenen Schule. Sie wurden mit einem Klassenpreis des Landkreises belohnt. Die Abschlussveranstaltung fand im Jugendzentrum Penthaus in Neuhausen statt. Alle Preise beinhalten ein Erlebnis für die ganze Klasse. Sie gingen an zwei Klassen des Ludwig-Uhland-Gymnasiums in Kirchheim, an zwei Klassen der Realschule Lenningen und an eine Klasse des Mörike-Gymnasiums Esslingen. la/red