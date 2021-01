Schwerpunkte

38 Kandidaten im Kreis Esslingen für die Landtagswahlen

20.01.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Landtagswahl 2021: Kreiswahlausschuss bestätigt Rechtmäßigkeit der Bewerbungen – Auch neue Gruppierungen am Start

Die Wahlvorschläge zur Landtagswahl am 14. März für den Landkreis Esslingen stehen fest. Gestern tagte unter Vorsitz von Landrat Heinz Eininger der Kreiswahlausschuss. Der Ausschuss bestätigte die Rechtmäßigkeit der Bewerbungen aller 38 Kandidaten.

Der Landkreis Esslingen ist für die kommende Landtagswahl in die drei Wahlkreise Nürtingen, Kirchheim und Esslingen unterteilt.

Insgesamt 13 Parteien und Gruppierrungen treten an, elf davon sind in allen drei Wahlkreisen, also in Nürtingen, Kirchheim und Esslingen mit Kandidaten vertreten. Im Wahlkreis Nürtingen kommt mit Demokratie in Bewegung (DiB) eine weitere hinzu, im Wahlkreis Kirchheim mit Fabian Bodenstein noch ein Einzelbewerber.