37 Tonnen Hilfsgüter nach Kroatien

06.02.2021

Nachdem das Kroatische Rote Kreuz aus der Erdbebenregion Sisak-Moslavina beim DRK-Kreisverband Esslingen um weitere Hilfsgüter gebeten hatte, rief Martin Kuhn, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter, in den sozialen Medien zu weiteren Spenden auf. An drei Samstagen sammelten die DRK-Helfer in Esslingen knapp 37 Tonnen Hilfsgüter. „Wir haben einen Anhänger voll mit Fliesen und in den weiteren Fahrzeugen befinden sich Hygieneartikel, FFP2-Masken und Schutzanzüge“, stellte Martin Kuhn am Donnerstagabend beim DRK-Logistikzentrum in Kirchheim fest. Dazu kommen noch Lebensmittel sowie zwölf Krankenhausbetten. „Wir fahren im Konvoi mit sechs Sattelschleppern, zwei Begleitfahrzeugen und einem Sprinter, der dem Roten Kreuz in Sisak übergeben wird, nach Kroatien.“ 19 DRK-Helfer erklärten sich spontan bereit, den Hilfsgütertross der gemeinsamen Aktion der Kreisverbände Esslingen und Nürtingen-Kirchheim zu begleiten. Martin Kuhn hat sprachliche Unterstützung dabei. „Meine Freundin Konny Matic kommt aus Kroatien und kann während der Hilfsaktion vor Ort dolmetschen.“ Punkt 22 Uhr startete der Konvoi am Donnerstagabend mit Blaulicht in Richtung Kroatien. „Wir fahren etwas mehr als 800 Kilometer. Ab der Grenze werden wir bis nach Sisak von der Polizei eskortiert.“ kry