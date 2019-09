3000 Euro für Verein Anna aus Aich

Kürzlich fand in Aichtal-Aich die Scheckübergabe in Höhe von 3000 Euro durch „human aktiv“, dem Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche (NAK) Süddeutschland, an den Verein Anna statt. Joachim Müller (rechts), Vorstand von „human aktiv“, und Dietmar Brodbeck, stellvertretender Bezirksvorsteher der NAK, überreichten den Scheck an Bärbel Schweizer, langjährige Vorsitzende des Vereins Anna. Der Verein, vor 25 Jahren aus einer Privatinitiative entstanden, engagiert sich für Familien mit krebskranken Kindern. Der Spendenbetrag werde zielgerichtet für kunsttherapeutische Maßnahmen der Geschwisterkinder der kleinen Patienten eingesetzt, so Schweizer. pm