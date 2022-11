Schwerpunkte

25 Meter Marmorkuchen für Kenia

24.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

BEMPFLINGEN. 25 Meter Marmorkuchen für einen guten Zweck zu verkaufen – das hatten sich die Verantwortlichen beim Bäckerhaus Veit für das Martini-Märktle in Bempflingen vorgenommen. Das Bäckerhaus hat den Spendenbetrag auf 1500 Euro aufgerundet. Birgit Zimmermann (links), Bempflingerin und Gründerin des Vereins Eldoret Kids Kenia, freute sich sehr, den Scheck von Bärbel Meizler (rechts), Ausbildungsbeauftragte der Bäckerei, bei einem Treffen im Café am Lindenplatz entgegennehmen zu dürfen. Mit dem Erlös werden Familien in Eldoret und Umgebung unterstützt, die sonst ihre Kinder nicht in die Schule schicken oder mit Schulmaterialien ausstatten können. Zum anderen werden die Mittel für die Arbeit von Birgit Zimmermann verwendet, um Straßenkinder im „Badilisha Maisha Centre“ aufzunehmen und wieder in ihre Familien zu integrieren. pm Foto: Erb-Weber