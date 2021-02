Schwerpunkte

20 000 FFP2-Masken für Kroatien

05.02.2021 05:30

Die Serie von mehreren Erdbeben südöstlich von Zagreb hat zu erheblichen Schäden in der Region Sisak-Moslavina und Leid unter den betroffenen Menschen geführt. Bereits am 1. Januar startete ein Konvoi von Aichtal aus in die betroffene Region mit Hilfsgütern aus dem Landkreis Esslingen. In einer zweiten Hilfsaktion soll den Menschen noch gezielter geholfen werden, so Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz. Gemeinsam mit der Feuerwehr Aichtal und dem Kreisfeuerwehrverband hat Kurz eine groß angelegte Spendenaktion gestartet, an der sich auch die Nürtinger Firma Sporlastic beteiligt. Das Unternehmen spendete insgesamt 20 000 FFP2-Masken im Wert von 23 000 Euro an die Feuerwehr. Insgesamt seien rund 100 Tonnen Hilfsgüter zusammengekommen, berichtet Kurz, der den Konvoi selbst begleiten wird. Bei den Hilfsgütern handelt es sich insbesondere um Werkzeug, Stromaggregate, Zelte und Lebensmittel, aber auch um dringend benötigte Ausrüstung für die Feuerwehren vor Ort. An dem Konvoi sind Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis beteiligt sowie zwei Sattelzüge der Spedition Hiller aus Nürtingen. Heute Morgen werden die 21 Einsatzfahrzeuge in Aichtal starten. Die Rückkehr der ehrenamtlichen Helfer ist für Sonntagabend geplant. pm