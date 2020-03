20 Lkws pro Stunde durch Zizishausen?

07.03.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Infoveranstaltung zu bevorstehenden Bauarbeiten der Bahn und zum Hochwasserschutz birgt einige Überraschungen

Groß war das Interesse an der Informationsveranstaltung im Udeon zu den bevorstehenden Bauarbeiten der Bahn und am Hochwasserschutz, sind doch viele Menschen von den damit einhergehenden Einschränkungen betroffen. Vertreter von Regierungspräsidium, Bahn, Landratsamt und Planer stellten sich den Fragen der Bürger.

Zu den anstehenden Baustellen gab es viele Fragen und nicht immer zufriedenstellende Antworten. Foto: Gosson

UNTERENSINGEN. Am Donnerstagabend fand ein Rundumschlag zu mehreren Bauvorhaben statt, die im Mai beginnen sollen. Da wäre der Hochwasserschutz an der Straße nach Wendlingen und entlang der Unterensinger Umgehungsstraße sowie die große Bahn-Baustelle, in deren Zug der südliche Teil des Wendlinger Autobahnkleeblatts durchschnitten wird. Drei für sich schon komplexe Vorhaben, die alle miteinander verflochten sind, weshalb über alle zusammen informiert wurde.