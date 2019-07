103 erfolgreiche Absolventen

Realschüler in Neckartenzlingen feiern Abschluss

NECKARTENZLINGEN (pm). 103 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen feierten am Freitag, 19. Juli, ihren erfolgreichen Abschluss an der Realschule. Zum gewählten Motto „Walk of Fame“ wurde im Schulgebäude ein großes Denkmal aufgebaut. Bürgermeisterin Melanie Braun, Schulleiter Lukas Grundler und Elternbeiratsvorsitzender Jan Feldmaier beglückwünschten die Zehner zur bestandenen Prüfung. Ein starkes Drittel der Abgangsschüler geht in die berufliche Ausbildung, etwa 70 Prozent setzen die schulische Ausbildung fort. Nach der Zeugnisübergabe in der Aula konnten 20 Preise und 29 Belobigungen ausgehändigt werden. Miriam Wunderlich, Klasse 10b, die Schulbeste, erreichte einen Zeugnisdurchschnitt von 1,2. Unter Federführung des Fördervereins wurde die Feier in der Melchiorhalle als große Abschlussparty mit verschiedenen Showeinlagen und einem opulenten Buffet fortgesetzt.