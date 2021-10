Schwerpunkte

Ralf Keppler Foto: imbw

Beim Polizeipräsidium Reutlingen gibt es einen Wechsel im Amt des Vizepräsidenten. Reinhard Nething wurde in den Ruhestand verabschiedet, sein Nachfolger wird Leitender Kriminaldirektor Ralf Keppler. Durch sein kriminalistisches Geschick habe der aus dem Alb-Donau-Kreis stammende Reinhard Nething in seiner 43-jährigen Laufbahn sowohl als Abteilungsleiter im Landeskriminalamt Baden-Württemberg als auch zuletzt als Leiter der Kriminalpolizeidirektion im Polizeipräsidium Reutlingen ganz entscheidend bei der Kriminalitätsbekämpfung und -verhütung mitgewirkt, lobte Staatssekretär im Innenministerium Wilfried Klenk. Im Zuge der Polizeistrukturreform 2014 habe er maßgeblich an der Entstehung des Polizeipräsidiums Einsatz mitgewirkt, das heute alle spezialisierten Einsatzkräfte der Polizei unter einem Dach vereint und ein wichtiger Eckpfeiler für die Sicherheit im Land darstelle. Neuer Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Reutlingen wird nun der bisherige Leiter des dortigen Führungs- und Einsatzstabes Ralf Keppler. Er tritt sein Amt zum 1. November an. pm