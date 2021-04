Schwerpunkte

Zwei weitere Teststationen in Nürtingen

10.04.2021 05:30

Gestern ging die Corona-Teststation am Altstadtparkplatz hinter dem Schlachthof in Betrieb – Anmeldung erforderlich

Seit gestern Mittag gibt es in Nürtingen eine weitere Schnellteststation. An der Drive-in Station hinter dem Schlachthof können sich Bürger im Auto testen lassen. Am Montag geht eine weitere Station in der Kirchstraße bei der Volksbank in Betrieb.

OB Fridrich stattete der Teststation hinter dem Schlachthof gestern einen Besuch ab und ließ sich auch gleich testen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN(nt). Im Sonnenschein einen Cocktail im Innenstadtcafé genießen, bei der Nürtinger Musiknacht ausgelassen tanzen, oder sich in Ruhe dem Shopping-Fieber hingeben: All das erscheint wie eine Erinnerung an längst vergangene Tage. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns tatsächlich seit mittlerweile über einem Jahr und der Jo-Jo-Effekt nach dem begrenzten Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens hinterlässt immer deutlichere Spuren.