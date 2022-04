Schwerpunkte

Zwei neue DHL-Packstationen

20.04.2022 05:30

NÜRTINGEN/FRICKENHAUSEN. In Nürtingen und in Frickenhausen gibt es neue DHL Packstationen. In Nürtingen steht jetzt eine weitere Packstation mit 117 Fächern in Auf dem Säer 2. Die neue modulare Packstation (bei Klinik) ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. In Frickenhausen wurde eine Station mit 81 Fächern an der Adresse In den Gernäckern 16 in Betrieb genommen (bei Lidl Markt). Auch diese Station ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. pm