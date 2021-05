Schwerpunkte

Zwei Leichtverletzte bei Brand in Nürtinger Seniorenheim am Morgen

14.05.2021 05:30

Bei einem Brand im vierten Obergeschoss eines Seniorenheims in Nürtingen an der Ecke der Rümelin- und der Kißlingstraße wurden in den frühen Morgenstunden des Donnerstags zwei Menschen leicht verletzt. Die Abteilung Stadtmitte der Nürtinger Feuerwehr war gegen 4.20 Uhr von einem automatischen Melderalarm zum Brandort gerufen worden. Im vierten Obergeschoss waren Flammen zu sehen, und da im Heim rund 150 Menschen leben, wurden die Wehren von Hardt, Raidwangen, Zizishausen und Reudern alarmiert, wie Florian Henzler, Kommandant der Abteilung Stadtmitte, heute Morgen am Brandort berichtete. Letztlich war die Freiwillige Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Man habe dann einen Löschangriff mit der Drehleiter von außen sowie vom Innenhof und vom Treppenhaus aus gestartet. Dabei wurde der Brand auf dem Balkon einer Wohnung lokalisiert, so Henzler. Der Brand wurde zügig gelöscht. Zwei leichtverletzte Personen wurden laut Marc Lippe, dem Einsatzleiter der Malteser, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Von den Maltesern und dem Deutschen Roten Kreuz waren 48 Rettungskräfte mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Die betroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar, zur noch nicht bekannten Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, erläuterte Wehrkommandant Henzler gegen 5.30 Uhr, als sich der Einsatz, während dem die Straßen um das Heim herum abgesperrt waren, seinem Ende näherte. aw