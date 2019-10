Zwei Landessiegerinnen kommen aus Nürtingen

Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten geht zudem ein Förderpreis an eine Hölderlin-Gymnasiastin

Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten sind kürzlich im Neuen Schloss in Stuttgart die besten Schülerarbeiten aus Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Insgesamt waren in diesem Jahr 1992 Beiträge von Teams oder Einzelpersonen eingegangen. Nun wurden 58 Landespreise vergeben, darunter gingen drei an Nürtinger Gymnasiastinnen.