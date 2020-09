Schwerpunkte

Zwei Corona-Fälle an Berufsschulen in Nürtingen

22.09.2020 05:30, Von Uwe Gottwald, Barbara Gosson und Joachim Lenk — E-Mail verschicken

In der Regel begeben sich Schüler und Schülerinnen einer ganzen Klasse sowie ihre Lehrkräfte in Quarantäne

Am Samstag berichteten wir über einen Corona-Fall an der Realschule Neckartenzlingen. Eine siebte Klasse war in Quarantäne geschickt worden und erhält für 14 Tage Fernunterricht. Gestern wurden auch zwei Fälle aus Berufsschulen in Nürtingen bekannt, von denen einer im Zusammenhang mit einem größeren Infektionsgeschehen im Kreis Reutlingen stehen soll.

Großer Andrang herrschte am Sonntag im Testzentrum Münsingen nach einem größeren Corona-Ausbruch im Kreis Reutlingen. Foto: Lenk

Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes in Reutlingen haben sich bei einer privaten Geburtstagsfeier mit 33 Teilnehmern 14 Personen mit dem Corona-Erreger angesteckt, die in der Folge Kontakt zu rund 350 weiteren Personen hatten. Die meisten befänden sich in Quarantäne. Das Ausbruchgeschehen ziehe weitere Kreise, betroffen seien sieben Schulen im Kreis Reutlingen und eine kaufmännische Schule im Kreis Esslingen sowie ein Kindergarten in Dettingen/Erms, wurde bei einer am Sonntag vom Reutlinger Landrat Thomas Reumann eilig einberufenen Pressekonferenz berichtet. Außerdem erstrecke sich die Nachverfolgung auf fünf Betriebe in der Region, hieß es. Auch vier Fußballvereine, die jedoch wie die Betriebe nicht namentlich genannt wurden, sollen Kontaktpersonen in ihren Reihen haben.