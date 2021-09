Schwerpunkte

Zum Tode von Heinrich Sajonz

07.09.2021 05:30, Von Eckhard Finckh — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Als Heinrich Sajonz 1993 als Lehrer am Nürtinger Max-Plank-Gymnasium in den Ruhestand trat, hatte er dort 30 Jahre lang als Kunsterzieher gewirkt. Seine Jugend hatte er im tschechischen Oberschlesien verbracht. Die Flucht seiner Familie nach dem Zweiten Weltkrieg brachte ihn nach Frickenhausen und Nürtingen. Abitur an der damaligen Oberschule, Studium an der PH Esslingen und an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart – das waren seine Ausbildungsstationen.

Bei allen Vorschriften im Lehrplan hinsichtlich Stoff und Maltechniken betrachtete er sein Schulfach bei seinen Schülerinnen und Schülern auch als emotionalen Ausgleich zum Schulstress. Im Rahmen der vielen Facetten der Bildenden Kunst bot er den jungen Menschen einen Freiraum für Kreativität und Entdeckung der eigenen Persönlichkeit. Dazu gehörten auch Arbeitsgemeinschaften für Kunst oder Film. Dass er nach Einführung der gymnasialen Oberstufenreform für die Leistungskurse in Bildender Kunst am MPG Interessenten fand und auch in der Referendar-Ausbildung tätig war, das sprach für sein pädagogisches Engagement, das Niveau seiner Tätigkeit und für seine Beliebtheit.