Zum Tod von Wolf Nagel

27.10.2020

Maschinenbauunternehmen trauert um ehemaligen Geschäftsführer

NT-ZIZISHAUSEN (pm). Das Maschinenbauunternehmen Nagel trauert um seinen langjährigen ehemaligen Geschäftsführer Wolf Nagel. Der 81-Jährige verstarb jüngst nach kurzer schwerer Krankheit. Der studierte Diplom-Ingenieur trat 1968 direkt nach dem Studium als Geschäftsführer in das Unternehmen ein. Diese Aufgabe teilte er sich über viele Jahre mit seinem Bruder Peter, der nach dem frühen Tod von Unternehmensgründer Friedrich Nagel bereits fünf Jahre zuvor an die Unternehmensspitze berufen wurde. Wolf Nagel beging noch im Dezember 2017 sein 50-jähriges Dienstjubiläum.

Die Brüder trafen in den folgenden Jahrzehnten wichtige Entscheidungen für die heutige internationale Unternehmensgruppe. Das begann bereits 1968 mit der Gründung von Elgan-Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG direkt auf dem Gelände des Hauptwerks an der Oberboihinger Straße. „Das war damals ein wichtiger Schritt, um das Know-how in Bezug auf Diamant-Werkzeuge und Diamant-Schneidmittel zu bündeln und weiterzuentwickeln“, erinnert sich der heutige Geschäftsführer Bernd Nagel.

Wolf Nagel war über viele Jahrzehnte für die technischen Bereiche des Stammhauses in Zizishausen verantwortlich. Die Bereiche Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Montage fielen in seinen Zuständigkeitsbereich.