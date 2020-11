Schwerpunkte

„Zum Fleisch hin wird das Licht kühler“

05.11.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Heute vor 50 Jahren öffnete das neu erbaute Einkaufszentrum „nc“ seine Pforten – Die Nürtinger Zeitung berichtete seinerzeit ausführlich

Die Eröffnung des „nc“ – die Initialen standen für „Neues Centrum“ – am 5. November 1970 wurde in der Nürtinger Zeitung auf eineinhalb Seiten gebührend gewürdigt. Schließlich sah man seinerzeit in dem Gebäude, das neben einem Kaufhaus einen Supermarkt und Fachgeschäfte beherbergte, eine „Initialzündung zur Sanierung eines ganzen Stadtteils“.

Beeindruckend stylish: die Kosmetikabteilung des Kaufhauses Hauber im Erdgeschoss.

NÜRTINGEN. Für die Nürtinger war die Eröffnung des für damalige Zeiten sehr modernen Kaufhauses ein Riesenereignis. Und wer auch immer damals schon auf den Beinen war, hat seine ganz eigenen Erinnerungen an diese Zeit und wie es war, zum ersten Mal diesen stattlichen „Konsumtempel“, der seinerzeit im Umkreis seinesgleichen suchte, zu betreten. Die damals in der Stadt herrschende Aufbruchsstimmung nach dem Motto „aus alt mach neu“ hat mittlerweile einem anderen Denken Platz gemacht. Aber auch wenn das „nc“ heute manchem wie aus der Zeit gefallen dünkt, die Geschichte des Hauses ist noch nicht zu Ende. Aktuell wird daran gearbeitet, dem „nc“, das wie man hört, künftig „Nürtinger Tor“ heißen wird (kurz: NT), neues Leben einzuhauchen.