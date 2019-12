Zum 250. Geburtag Hölderlins: Der Weg des Dichters in die Herzen der Nürtinger

07.12.2019 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Ein Blick auf die Entstehung der NZ-Serie zu Nürtingens berühmtem Dichter

Zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins am 20. März 2020 wollen der Illustrator Davor Bakara und NZ-Redakteur Andreas Warausch den weltbekannten Dichter greifbarer für die Nürtinger machen. Wir sprachen mit ihnen über die Entstehung eines ganz besonderen Geburtstagsgeschenks.

Arbeiten gemeinsam an dem Hölderlin-Projekt: Davor Bakara (links) und Andreas Warausch. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Mittags in der Hölderlin-Abteilung des Nürtinger Stadtmuseums: Es ist still, Besucher sind keine da. Vor ein paar Stunden haben sich noch einige Kinder die Lego-Ausstellung ein Stockwerk höher angeschaut. Die Hölderlin-Relikte locken nur noch wenige Leute. „Diejenigen, die wegen Hölderlin kommen, sind Liebhaber. Ein sehr kleiner Kreis“, sagt Museumsleiterin Angela Wagner-Gnan. „Noch immer erscheinen jedes Jahr weltweit 1800 Einzelveröffentlichungen über Hölderlin“, sagt sie. Aber unter den Nürtingern ist das Interesse an Hölderlin eher gering.