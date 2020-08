Schwerpunkte

Zuerst entsteht das neue Betriebsgebäude

14.08.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die Modernisierung des Umspannwerks an Neuffener Straße und Schulze-Delitzsch-Straße geht voran – Sperrung der Abbiegespur

Der letzte Bohrpfahl für das neue Betriebsgebäude wurde gesetzt (links), die Rechtsabbiegespur wird ab Montag gesperrt. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Seit Juni wird das Umspannwerk im Dreieck zwischen Eichendorff-, Schulze-Delitzsch und Neuffener Straße modernisiert. 15 Millionen Euro steckt die Netze BW in die Anlage, um die Versorgungssicherheit in Nürtingen zu garantieren. In der Anlage in der Braike wird der Strom aus dem überregionalen 110 000-Volt-Hochspannungsnetz so transformiert, dass unter anderem die Stadtwerke Nürtingen ihre Kunden über ihr 30 000 Volt-Netz versorgen können.