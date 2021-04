Schwerpunkte

Zu wenig Corona-Tests für die Berufsschulen

19.04.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Berufliche Schulen bleiben beim Fernunterricht – In Nürtinger Schulen startet der Wechselunterricht mit Corona-Testpflicht

Seit heute gilt für den Schulbesuch in Baden-Württemberg die Schnelltestpflicht: Wer am Präsenzunterricht teilnehmen will, muss sich vorher testen. Das funktioniert aber nicht überall: Weil die Tests für die beruflichen Schulen im Kreis nicht rechtzeitig geliefert wurden, bleibt es dort, außer für die Abschlussklassen, beim Fernunterricht.

Solche Testkits bekommen die Nürtinger Schüler. Foto: privat

Nach den Osterferien und einer Woche Fernunterricht planen die Schulen, wieder ein bisschen Normalität in den Schulalltag zurückzubringen.