Zu wenig altersgerechte Wohnungen

22.06.2020 05:30, Von Anneliese Lieb

Der Demografiebeauftragte hat vor Corona einen runden Tisch mit Experten initiiert und Handlungsempfehlungen erarbeitet

Die Zahl der älteren Menschen steigt weiter. Nicht alle Senioren sind im Alter so fit, dass sie bis zum Ende in ihren eigenen vier Wänden leben können. Benötigt werden also nicht nur Heimplätze, sondern auch mehr altersgerechte Wohnungen. Wie kann Vorsorge getroffen werden? Ein Thema, das den Demografiebeauftragten Kunzmann lange vor Corona beschäftigt hat.

In Gesprächen mit Fachleuten und bei Besuchen in unterschiedlichen Einrichtungen im Land hat der Demografiebeauftragte Thaddäus Kunzmann (Zweiter von rechts) vielfältige Impulse für seine Arbeit mitgenommen. „Ich habe mir landesweit Ansehen erarbeitet“, sagt er. Foto: privat

NÜRTINGEN. Unabhängig von der Rassismus-Debatte, die Thaddäus Kunzmann in den zurückliegenden Wochen losgetreten und für die er sich nach einem Gespräch mit Minister Lucha inzwischen entschuldigt hat, geht auch in Corona-Zeiten die Arbeit des Demografiebeauftragten weiter. Im März 2017 hat der Nürtinger seine Tätigkeit beim Land Baden-Württemberg aufgenommen. Seither ist Kunzmann viel im Land herumgereist, um die unterschiedlichen Facetten von Demografie kennenzulernen. Er besichtigte Einrichtungen, führte viele Gespräche mit Fachleuten, hält Vorträge, ist in unterschiedlichen Gremien aktiv und arbeitet daran, die Vernetzung in die Breite zu tragen. Eine von vielen Aufgaben ist, auch Handlungsempfehlungen für die Politik zu erarbeiten.