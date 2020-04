Zu den alten Sorten gibt es viele Geschichten

Mit dem Projekt „Wachsende Begeisterung“ erhält der Verein „Genbänkle“ historisches, schwäbisches Saatgut

Alte Sorten und deren geschmackliche Vielfalt will der in Nürtingen ansäßige Verein „Genbänkle“ wieder in die Gärten und die Küche bringen. Dafür wurde die Aktion „Wachsende Begeisterung“ aufgelegt, in deren Zuge sieben historische, schwäbische Saatgutsorten im Säckchen als Set vertrieben werden.

Roman Lenz mit dem Saatgutset. Foto: Warausch

NÜRTINGEN. Auch in Corona-Zeiten beginnt nun die Gartensaison – oder gerade zu diesen Krisenzeiten. Denn gerade jetzt, sagt Roman Lenz, seien die Menschen für „Genbänkle“-Themen empfänglich. „Die Leute sind sensibler für solche Bereiche wie die Ernährungssouveränität“, sagt der Professor, der Pflanzenökologe und Dekan an der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt ist. Man erkenne nun zunehmend, dass eine Abhängigkeit von globalen Märkten auf dem Ernährungssektor zum Beispiel nicht gut sei.