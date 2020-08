Schwerpunkte

Zizishäuser wollen LKW-Fahrverbot

10.08.2020 05:30

Ortschaftsrat diskutierte über die Verkehrssituation im Nürtinger Ortsteil

NT-ZIZISHAUSEN (ego). Ortsvorsteherin Bettina Schöllhorn konnte in der letzten Ortschaftsratssitzung viele Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Als Gäste waren zudem Birgit Herz, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde, und Peter Scharf, Stellvertretender Tiefbauamtsleiter, anwesend.

Ein Bürger fragte, warum es in Zizishausen kein stationäres Blitzgerät gebe. Birgit Herz führte dazu aus, dass diese Geräte mit sehr hohen Kosten verbunden seien und die Wirksamkeit bei regelmäßigen Nutzern einer Verkehrsstrecke eher gering sei. Die Verantwortlichkeit für dieses Thema liege generell bei der Bußgeldstelle. Man habe in Zizishausen in den letzten Wochen und Monaten verstärkt die mobile Anlage und das Statistikgerät eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Messungen werde sie anschließend beim Tagesordnungspunkt 4 unter „Verkehrssituation Zizishausen“ erläutern.