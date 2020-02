Zinco bezieht künftig Bienenstrom

27.02.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Bienenstrom ist ein Stromprodukt, das Ökostrom und die privatwirtschaftliche Finanzierung von artenreichen Blühflächen kombiniert. Der hochwertige Ökostrom wird aus der Wasserkraft der Alpen erzeugt. Mit jeder – durch die Stadtwerke Nürtingen verkauften – Kilowattstunde Bienenstrom fließt ein Cent als Blühhilfe-Beitrag in das Projekt zum An- und Ausbau von Blühflächen. Die Käufer von Bienenstrom werden durch ihre aktive Unterstützung über den Blühhilfe-Beitrag zu Blühhelfern. Auf diesen Blühflächen entsteht neuer Lebensraum für Bienen und andere Insekten. Auch die Firma Zinco in der Bachhalde beteiligt sich an dieser Aktion und erhielt von Stadtwerkechef Volkmar Klaußer (rechts) und OB Johannes Fridrich (links) dieser Tage das Zertifikat und eine Biene überreicht. „Zinco setzt den Klimaschutz konkret um“, sagte Fridrich. Auch für Geschäftsführer Dieter Schenk ist es letztlich die logische Konsequenz. „Bienenstrom entwickelt sich so langsam zum Nürtinger Exportschlager, wir haben Kunden in ganz Deutschland“, sagte Volkmar Klaußer. pm/Foto: Holzwarth