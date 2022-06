Schwerpunkte

Ziegen werten Nürtinger Galgenberg ökologisch auf

13.06.2022 05:30, Von Uwe Gottwald

Am Galgenberg wird eine verbuschte Streuobstwiese wieder belebt. Nürtingens Umweltbeauftragter setzt dabei auf die Beweidung durch Ziegen. Für das Projekt kann die Stadt Punkte für Ausgleichsmaßnahmen verbuchen.

Corinna Kistner mit ihren Ziegen: Links des Zauns sah es vor Kurzem noch aus wie rechts, wo dichte Brombeerhecken wuchern. Foto: Just

NÜRTINGEN. Wer dieser Tage auf dem Weg zur Anhöhe des Nürtinger Galgenbergs und der Schillerlinde als Naturdenkmal spazieren geht, wird auf Ziegen stoßen, die sich am Hang an Gräsern, vor allem aber an Sträuchern gütlich tun. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Nürtinger Umweltbeauftragten Jochen Hildenbrand zur Revitalisierung einer alten und schon lange nicht mehr bewirtschafteten Streuobstwiese. Für die Beweidung konnte er Corinna Kistner mit ihrer 28-köpfigen Ziegenherde gewinnen. Die Stadt hat die circa 0,8 Hektar große Fläche aufgekauft und kann mit dem Projekt Punkte für ihr Öko-Konto gewinnen.