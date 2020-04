Zelleninsasse legt Feuer in Nürtinger Polizeirevier

21.04.2020 20:00

Foto: Jüptner

Ein Insasse einer Arrestzelle im Nürtinger Polizeirevier hat heute Abend dort ein Feuer gelegt. Um kurz vor 19 Uhr wurde die Feuerwehr Nürtingen alarmiert und rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Rettungskräften in der Europastraße an. „Die Feuerwehr betrat das Revier mit einem Atemschutztrupp, konnte allerdings kein offenes Feuer mehr in der Zelle vorfinden“, so Abteilungskommandant Florian Henzler. Polizeibeamte konnten den Brand zuvor mit einem Feuerlöscher bekämpfen. „Es wurde entweder eine Decke oder ein Kleidungsstück angezündet“, so Henzler. Um den verletzten Insassen medizinisch zu versorgen, war auch ein Einsatztrupp des DRK vor Ort. Wie es dem Mann gelungen war, ein Feuer in seiner Zelle zu legen und wie schwer er verletzt wurde, konnte am Abend noch nicht abschließend geklärt werden. mke