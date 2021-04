Schwerpunkte

Zeitungstreff im Kindergarten wurde verschoben

28.04.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Projekt für die Vorschulkinder soll erst am 21. Juni beginnen

Großes Improvisationstalent ist in diesen Corona-Zeiten immer wieder in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen nötig. Davon bleiben natürlich auch die Kinder- und Jugendprojekte der Nürtinger/Wendlinger Zeitung nicht unberührt. Die aktuellen Corona-Inzidenzwerte im Landkreis führen zu entsprechenden Maßnahmen. Die Einrichtungen der Kinderbetreuung bis auf die Notbetreuung mussten in dieser Woche wieder geschlossen werden. Deshalb entschlossen sich die Projektorganisatoren, das Projekt „Zeitungstreff im Kindergarten“, das eigentlich vom 3. bis zum 21. Mai hätte stattfinden sollen, zu verschieben. Das Projekt mitsamt der Gratis-Zeitungslieferung an die beteiligten Vorschulkinder soll nun vom 21. Juni bis 9. Juli stattfinden. Über 400 Vorschulkinder aus 32 Kindergartengruppen unseres Verbreitungsgebiets werden dann mit von der Partie sein.