Zeitung in der Schule startet mit neuem digitalen Angebot

26.10.2022 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Am 7. November startet das Projekt „Zeitung in der Schule“ mit beinahe 600 Schülerinnen und Schülern in 28 Klassen. Bei der Einführungsveranstaltung für die Lehrkräfte wurde am Dienstag auch die neue digitale Lernplattform vorgestellt.

Die neue digitale Lernplattform bietet auch Erklärvideos an. Foto: mct

Stillstand ist Rückschritt. Deshalb wird das Projekt „Zeitung in der Schule“ stetig weiterentwickelt – auch wenn es sich seit 2003 großer Beliebtheit bei den Jugendlichen und ihren Lehrkräften der achten bis zehnten Klassenstufen aller möglichen Schularten erfreut. Und so hatte Tilman Radix von der Dortmunder Agentur Mediaconsulting Team (mct), die für die Projektpartner von der Nürtinger/Wendlinger Zeitung und der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen konzipiert, bei der virtuellen Einführungsveranstaltung für die Lehrkräfte am Dienstag auch ein brandneues Element vorzustellen. Mit der digitalen Lernplattform sollen die Schülerinnen und Schüler noch mehr in ihrer Lebenswelt abgeholt werden.