Zeichen für Menschlichkeit

04.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

„Rettungskette für Menschenrechte“ am 18. September in Plochingen.

NÜRTINGEN. Am Samstag, 18. September, beteiligt sich das neue Nürtinger „Bündnis für Asyl, Menschenwürde und Verantwortung“ an der europaweiten „Rettungskette für Menschenrechte“. Eine Initiative mit Menschen aus Deutschland, Österreich und Italien will mit der Rettungskette von Hamburg bis zum Mittelmeer ein unübersehbares Zeichen setzen für Menschlichkeit, Menschenrechte und gegen das Sterben im Mittelmeer.

Damit wird Solidarität bekundet mit Menschen auf der Flucht und mit zivilen Seenotrettern. Nürtingen liegt nicht direkt an der Route der Menschenkette, deshalb schließt sich das Bündnis in Plochingen an, wo Bürgermeister Frank Buß der Schirmherr ist. Treffpunkt, um gemeinsam – mit Gruppentickets – nach Plochingen zu fahren, ist am Samstag, 18. September, um 10 Uhr am Bahnhof Nürtingen am Gleis 2.