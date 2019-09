Zehn-Punkte-Katalog für Klimaneutralität

21.09.2019, Von Anneliese Lieb

Über 1500 Kinder und Erwachsene schlossen sich dem Protestmarsch durch die Stadt an – Forderungen an OB übergeben

Nürtingen ist bunt. Das weiß man seit der großen Demo gegen Rechts vor zwei Jahren. Auch gestern beim weltweiten Klimastreik gingen mehr als 1500 Menschen auf die Straße, um bei der Demo vor dem K3N und beim Protestzug durch die Stadt ihre Forderungen zu artikulieren. OB Dr. Fridrich nahm den Zehn-Punkte-Katalog für Klimaneutralität entgegen.

Es geht um ihre Zukunft: Kinder und Jugendliche sorgen sich um Umweltprobleme.

NÜRTINGEN. Kurz vor zwölf waren in Nürtingen gestern außergewöhnlich viele Menschen in der Innenstadt unterwegs. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die alle dasselbe Ziel hatten: die „Fridays for Future“-Demo vor dem K3N. Über 1500 Menschen, manche sprachen von 2000 Teilnehmern, dürften es gewesen sein, die sich zum Protestmarsch durch die Nürtinger Straßen in Bewegung setzten.